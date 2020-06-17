建碁（3046）近期因股價連番走高、進入6月以來亦兩度連日攻上漲停收盤，被證交所列入警示股，17日公布其近期盈餘數字。其自結5月合併營收年減逾35％、為0.87億元，稅前及稅後純益皆虧損200萬元，較去年同期大幅收斂，自結單月每股虧損為0.03元。

建碁第一季在受到新冠肺炎疫情影響出貨及專案執行下，單季營收年減超過36％、為2.84億元，稅後純益較去年同期的獲利表現大幅走衰轉虧，單季淨損0.48億元，每股虧損0.64元。

日前建碁針對IPC工業電腦應用業務釋出好消息，其自有品牌AOPEN之工業主機新品寬溫工業電腦DEX5550-W，成功獲得美國首大的獨立電動車充電服務商VOLTA Charging採用，搭配AOPEN的AiCU（AOPEN Intelligent Control Unit）雲端管理服務，為VOLTA Charging第二代數位充電樁產品系統升級，，提供其穩定運作且方便的中央網路控管平台，能幫助客戶進行多點監控也大幅節省維護人力，提升技術人員地服務價值。

(工商 )