伴隨新基建熱潮，加上又有全球最大市場利基，讓大陸5G概念題材躍居陸股今年來資本市場最熱的話題；據統計，陸股股票型ETF今年新增規模前五大，就有兩檔是連結大陸5G指數，其中，華夏中証5G通信主題ETF增加213.5億人民幣最吸金。

這股5G熱，也吹向台股資本市場，為了提供有別於以全球5G概念的投資商品，投信業者也在今年搶進聚焦大陸5G市場，其中由復華投信拔得頭籌，在6月29日開募國內首檔大陸5G ETF。

由於5G建設商機剛起步，這兩年讓科技類ETF規模在陸股資本市場迅速崛起。根據WIND統計至4月30日，陸股掛牌股票型ETF總規模為6,435億人民幣，其中科技類ETF共有22檔，規模合計1,180億人民幣，占比近六分之一，且均為2019年5月之後所發行。

進一步分析，今年來規模增加最多的前十大ETF有9檔是科技類ETF。其中，新增規模最多的華夏中証5G通信主題ETF為去年9月發行，而且是首檔大陸5G ETF，今年來規模大增213.5億人民幣；增幅居第五的銀華中証5G通信主題ETF也吸金53.2億人民幣，兩檔所追蹤的指數皆為中証5G通信主題指數。

復華中國5G通信ETF基金經理人廖崇文表示，5G指數被視為大陸新經濟下最強的股市指標之一，隨政策利多帶動，也驅使投資人風格偏好從價值型切換到成長型，資金從傳統大盤型ETF流出轉向成長型或主題式ETF。

廖崇文指出，儘管2020年陸股及全球股市皆受新冠肺炎疫情衝擊，但中証5G通信指數表現仍強勢，反映出5G發展所帶來建設商機以及企業獲利高速成長的預期，將是布局科技股或陸股不可或缺的標的。

(工商 )