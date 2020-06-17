光電協進會舉辦「台灣 Micro-LED 路線圖發表會暨第二季台灣 Micro LED 產業聯誼會」邀集顯示器龍頭與相關企業以及研究單位探討分享 Micro LED 產業發展趨勢。隨著全球光電業競相投入 Micro LED 發展，此發表會顯露台灣顯示產業對 Micro LED 的重視。台灣具備完整的 Micro LED 產業鏈，強大的半導體技術，高精密的設備與量測技術，使得台灣在全球 Micro LED 市場佔有優勢。

今年政府計畫砸177億元推廣未來智慧生活的四大項目，包含智慧移動、智慧醫療、智慧育樂以及智慧零售。政策中強調 Micro LED 將是智慧生活的關鍵，在此發表會中經濟部副組長呂正欽呼應政府計畫，表示政府設立政策平台，以政策來協助顯示器技術發展，希望MicroLED 成為台灣在世界上第二個引以為傲的產業

群創總經理楊柱祥表示，顯示產業已提升至國家層級的競爭，在現有的基礎上投資，創造高價值產品，開創產業升級契機將可活化 產線與促進產業價值。台灣需善用此一契機，打造科技島的下一榮景。

友達技術長廖唯倫在致詞時強調合作、共創與共榮為現在台灣需要努力的三大重點。產官學研努力共組國家隊，將有效發揮台灣 競爭力，持續領先優勢。

三星 Micro LED 供應商以及 SID People’s Choice Award 得獎者錼創顯示科技執行長李允立透露，目前與客戶溝通著重於如何降低成本，且目前已有方法能在五年內達到。台灣設備廠共同整合有助於接下來 的發展。

隆達電子副總經理黃兆年在會中也呼應到台灣設備廠的重要性，能夠加速發展的步伐。

會中工研院電子與光電系統研究所吳志毅所長強調希望台灣在上、下、中游具備完整的環境，把握住機會超越國外的技術。台大光 電所吳忠幟教授也表示將繼續栽培人才，與業界合作共同達成目標

(工商 )