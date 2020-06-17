以Micro LED為主力業務的錼創科技，今年已經步入小量產階段，公司規畫今年募資5,000萬美元，期待引進終端客戶參股，目前投資錼創的大股東包含晶電（2448）、韓國三星電子，是唯一一家開始交貨、有客戶的Micro LED廠，錼創預計明年公開發行，可望成為第一檔純Micro LED概念股。

錼創因大股東晶電持股20％，錸寶又與錼創的大股東換股，知名度大增，公司已經過多輪募資，總計已投資8,000～9,000萬美元在Micro LED研發上，今年已經進入小量產階段，主要應用在小尺寸的高階產品上，其中一～二家客戶有比較大的交貨量。

錼創執行長李允立表示，隨著巨量轉移技術、修復、檢測技術的與時俱進，錼創的最終良率可達100％，且有完整的解決方案，是唯一有客戶、實質交貨，而且股東實力夠堅強的Micro LED廠，他認為，隨著各個環節的進步，Micro LED晶片在未來五年可降低95％的製造成本。

晶電今年大量投資在Mini LED上，李允立分析，Micro LED、Mini LED可以並行，Mini LED的主戰場在LCD背光上，Micro LED則鎖定高階應用，他認為，這兩個技術並不牴觸，晶電走的是正確的投資方向。

至於與大股東晶電的合作關係，李允立強調，錼創雖然有自己的量產線，卻不希望走大規模製造路線，而希望專注在關鍵技術的研發上、委外生產，未來有機會委由晶電代工製造，至於採取何種代工模式？在晶電或是精成半導體生產？錼創已多次與晶電討論，但相關細節明年才會確定。

李允立不願透露產能規模與客戶，但以一年營收規模來看，已經跨過5億元。

錼創登記在開曼群島，去年募資8,600萬美元擴產，今年預計再募資5,000萬美元，公司不排除上市計畫，明年將先公開發行。

(工商 )