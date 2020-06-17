國際股市在面臨漲多調節壓力、以及新冠病毒疫情衝擊經濟疑慮下，呈現大漲大跌的震盪態勢，全球股市持續震盪整理，不過進一步觀察，仍有指數表現還相對有撐，統計截至6月16日止，主要股市當中指數站在短、中、長期均線之上有9個，依年至今漲幅依序排列為NASDAQ指數10.29％、深圳綜合10.18％、費城半導體指數6.28％、韓國-2.71％、S&P 500指數-3.28％、上海綜合-3.88％、台灣-4.05％、日本-4.54％、德國-7.04％，其中NASDAQ指數、深圳綜合、費城半導體指數今年來仍守住正報酬。

群益投信表示，美、陸、台這幾個強市後市都是值得投資人留意，不過在市場大小波動不絕的環境下，以基金定期定額介入是最為簡單方便，也具風險分散、平均成本效果的投資方式，再搭配長期穩定投入、漲多停利、下跌不停扣、逢低再加碼之定期定額四大金律，讓定期定額投資更加事半功倍。甚至利用投信業者推出智慧理財機制，像是聰明又簡單的日日扣停利加碼機制，更可以幫自己投資理財增加效益。

群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，美國經濟動能出現止穩跡象，加上美國聯準會（Fed）維持寬鬆貨幣環境，且美國政府推出各式財政刺激方案，以舒緩疫情對美國經濟和金融市場的衝擊，後市表現無須悲觀看待，投資布局上建議仍採產業分散配置以降低投資組合波動度，產業部分，仍持續看好軟體、電子商務、通訊服務及Fintech相關族群。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，大陸即使有新冠病毒疫情也不會改變產業發展趨勢，如：全球進入5G建設高峰期，半導體迎來景氣向上，車企紛紛投入電動車發展等，因此中長期密切關注產業趨勢。短期對經濟增長難免受到明顯衝擊，不過政府政策將延續或加大逆周期調節力度，以緩解其對經濟增長及企業部門的衝擊，加上北上資金持續挹注，大陸股市中長期後市仍可期。

群益長安基金經理人王耀龍指出，各主要央行貨幣政策持續寬鬆，推估仍有利資本市場後續表現。由於各國經濟解封將帶動總經數據自谷底回升，市場資金也仍然充沛，故後續行情仍以偏多看待。選股不選市還是台股投資策略，在類股方面，Apple供應鏈、伺服器、5G基地台等族群，以及風電、生技、解封受惠等區塊可多留意。

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