李根在讓學生在格式上自由創作設計。（李根在提供）

台灣設計力再度揚名國際，台灣科技大學（台科大）副教授李根在，於有百年歷史的紐約藝術指導協會年度獎（NY ADC Annual Awards)在專業設計師類榮獲4項獎項，創下台灣歷年來，單一設計師在此百年歷史的設計獎項中獲得最多獎項紀錄，再加上其他台灣獲獎者，使得台灣在ADC的累計積分已名列第11，亦是台灣近年來最佳成績。

創立於1920年的紐約藝術指導協會（紐約ADC），是全世界第一個針對設計廣告藝術領域的俱樂部，與中國五四運動同期，在紐約已有一群設計師、文案人員、藝術創作者針對藝術指導領域成立俱樂部，今年適逢成立百周年；而該協會成立隔年開始舉辦的紐約ADC獎，至今已99年，是國際上最悠久，最負盛名的設計與廣告賽事，素來有「設計界奧斯卡」之稱，是全球廣告與設計界亟欲角逐的設計殿堂。

此次李根在榮獲第99屆紐約ADC獎，在品牌識別，海報，字體設計類共獲得4個獎項，其中台科大與德國威瑪包浩斯大學共同合作舉辦的「包浩斯百年工作坊與展覽」視覺形象就獲得品牌識別銀獎及海報，字體設計三個獎項。而與德國威瑪包浩斯大學的合作，則是2019年德國政府在包浩斯1990年成立的所在地威瑪復校，並為包浩斯成立百年舉辦全球巡迴工作坊教學與展覽計畫，台科大即在合作學校名單之列。

在台科大副校長也是建築科技中心執行長江維華教授，與建築系副教授邱奕旭、設計系副教授李根在的合作推動下，去年12月由包浩斯大學2位教授，3位年輕教師來台，針對建築、工業設計、視覺傳達、空間與視覺等四個設計領域，帶領台科學生進行工作坊教學，並舉行為期近ㄧ個月的展覽。

展覽由李根在擔任整體視覺設計，他以最能代表包浩斯精神的垂直水平線所構成的視覺畫面，讓學生透過㘣、方、三角等基本造型元素來進設計，在展覽海報上，展覽外牆，乃至工作坊識別證都是由學生自行將名字在格式上自由設計，反映了包浩斯的設計精神，人人都可以藉由格式線來構成自己的設計巧思。

(旺報 )