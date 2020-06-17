友達(2409)今天開股東常會，董事長彭(又又)浪指出，友達去年參與政府的台商回台投資案，申請407億元的3年計畫擴建高階產能及模組產能，導入高階智慧化產線，生產高附加價值產品，到6月已有兩條生產線建置完成。此外，友達也建立高階商用及車用面板產線，可立即提供「台灣製造」面板模組，給國際品牌客戶進行全球市場銷售。

彭(又又)浪表示，中美貿易戰持續約2年，對整個產業都產生影響，產業也可藉此機會分散過去大部分集中在大陸的生產資源，友達也觀察到過去一段時間，有企業已開始分散製造、產能移轉。

因此，友達去年參與政府的台商回台投資案，擴建高階產能及模組產能。而原本友達在大陸有少部分的前段製程，多數是模組產線，未來將在前段、後段產能做一些平衡，如銷售到大陸市場，將維持在大陸生產，銷售到大陸以外的歐美市場，在台灣或其他國家搭配客戶進行。

這次新冠疫情對供應鏈造成很大的影響，友達第1季業績受到很大的衝擊，但第2季生產已恢復正常。彭(又又)浪舉例，此次疫情使全球車廠受到衝擊，車用面板需求降溫，不過，也看到其他需求興起，如宅經濟及醫療需求提升很多。友達也做了產能的調整，滿足新增的需求，整個生產處於一個比較高檔的狀態，友達趁此機會做更積極的產品組合與調整。

(時報資訊)