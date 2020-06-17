第3季正式進入後疫情時代，投資尋求新的開始。凱基投信投資策略部主管翁毓傑建議3大方向：佈局收益、重視品質、聚焦趨勢。

疫情改變人類生活也改變了商業模式，新社會趨勢快速崛起，例如線上取代線下，數位取代實體、創新取代傳統等，這樣的改變推升電子商務、線上娛樂、雲端服務、5G聯網、線上醫療和遠距工作需求等龐大商機。

股市方面，受到通縮預期加上低利環境，有利防禦型類股長期持續表現優於循環型類股 (如金融、原物料)。高不確定性帶來高波動，擇時進出股市可能減損長期投資成果，持續投資為較佳策略，翁毓傑建議投資人不要殺進殺出，持續定期定額長期紀律投資，才是獲利關鍵。

至於債市，翁毓傑表示，聯準會於6月利率決策會議中明確表示將維持當前利率直至2022年底，低利率環境將持續一段時間，並預估未來經濟將呈緩慢復甦，根據過往經驗，維持利率為對高收益債有利的環境，不過實體經濟疲弱復甦，仍將引發企業違約事件上升，因此現階段仍須留意市場流動性及信評調整風險，謹慎選較高品質、避免踩雷造成資本利損是關鍵。

凱基投信亦提醒投資人，關注人口老化商機。凱基醫院及長照產業基金經理人黃廷偉指出，人口老化趨勢不變，醫療需求長期仍有增無減，骨科與植入物產品、輔助器具成長快。

隨著消費者對醫療處置、健康管理的意識抬頭與要求提高，加上電腦運算、數位化、人工智慧等新技術的跨領域整合，帶動全球醫材市場穩健成長。而新型冠狀病毒疫情讓遠距醫療再次成為市場焦點，市場規模將從2015年的180億美元成長至2021年預估的410億美元。

(時報資訊)