期交所今日舉行董事長交接典禮，新任董事長由財政部前政務次長吳自心接任。吳自心表示，過去2年多在前董事長許虞哲帶領下，成功推動多項重要新商品及新制度，使期貨市場交易量於107年首度突破3億口大關，108年交易量雖略下滑，但仍持穩在2.6億口以上，並已連續6年交易量突破2億口，未來期交所在此良好基礎下，加倍努力、接軌國際。

吳自心表示，過去於財政公務體系工作，因參與各項新型期貨商品交易稅率核定案，對於期貨業界所提期交稅議題，將會持續關注與了解。未來將全力以赴帶領期交所，持續建構安全及效率的期貨市場，並會善盡企業社會責任，給予社會弱勢團體真誠的關懷與實質的協助。

今日董事長交接典禮，金管會主委黃天牧、財政部部長蘇建榮、證期局局長張振山、期貨公會理事長糜以雍、券商公會理事長賀鳴珩、期交所董事、監察人，及證券暨期貨周邊單位董事長、總經理等多位貴賓蒞臨觀禮。

黃天牧致特別期許吳自心推動「店頭衍生性金融商品集中結算機制」，並鼓勵期交所積極參與國際活動，提升台灣期貨市場之國際能見度。

另外，也期許國內所有金融機構、周邊單位要確實做好政策的內部溝通協調，任何政策要博採周知，讓所有相關團體、利害關係人都能充分了解政策訂定過程，推動過程才能順利。

黃天牧更期許金融機構朝韌性、創新、永續及包容4大目標發展。「韌性」除提升期貨市場及整體金融體系韌性外，更應落實到組織文化，強化公司整體經營理念。

「創新」則是期交所過往推出許多令人耳目一新的新商品，大家有目共睹，然而創新除推出新商品新制度外，更需涵蓋至思維面，透過創新的思想激盪出更多資本市場新價值。「永續」是國際發展趨勢，全民所應共同具備之理念，周邊單位的經營獲利取之於社會，更該用之於社會；「包容」是要善盡社會責任，在獲利之餘應持續規劃公益活動，更該在疫情期間，當仁不讓地關懷弱勢團體。

(時報資訊)