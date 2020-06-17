基隆要塞司令官邸預計8月開放，名導魏德聖（右）日前與市長林右昌先睹為快，大為驚豔。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆市定古蹟基隆要塞司令官邸，歷經1年半整修，預計8月對外開放，古色古香的日式木造官舍，近來成為網美打卡勝地，不過建物前方3根電線桿被抱怨像「三柱香」，相當煞風景，文化局17日邀集各單位會勘，同意遷移周邊6處影響景觀的路燈、號誌。

興建於1931年的基隆要塞司令官邸，占地170坪、建物面積78坪，原為日商流水伊助宅邸，後來建築老舊殘破，已荒廢閒置多年，市府前年11月爭取文化部「大基隆歷史場景再現整合計畫」耗資3700萬元展開修復，目前已竣工，正進入驗收。

市長林右昌日前邀請名導演魏德聖走訪官邸，古色古香的宅邸，令魏大為驚艷，近來吸引許多民眾拍照、打卡，不過屢獲反映前方三根電桿擋住視線，還有人形容宛如「三柱香」，相當煞風景，當地正砂里里長俞明發更指電桿有如「景觀殺手。」

司令官底8月開幕在即，文化局17日上午邀集台電、交通處等相關單位會勘，盤點結果不只3根電線桿，加上路燈及標示牌共有6處，文化局長陳靜萍表示，經過商討遷移的可能性，初步已達成共識，至於未來怎麼遷，還要進一步研究。

陳靜萍指出，市府提供台電幾處電線桿遷移地點，但涉及工程專業及技術可行性，需要台電專業意見，至於交通號誌及標示牌部分，交通處將考量人車行穿越流量統計及視線等，原則上都同意遷移，適當的位置及數量，將研議如何施工。

(中時 )