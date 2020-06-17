前高雄市長韓國瑜被罷免下台後，許多支持者感到氣憤，在全台各地發起罷免活動，其中民進黨高雄議員陳致中也被點名。高雄市前議長朱安雄之女朱挺玗表示，朋友贊助的8000份連署書一天內就被搶光，並曝光其他新增的連署站地點。

朱挺玗今(17)日下午在臉書上表示，朋友贊助的8000份空白連署書一天內已經被領光, 陸續還有很多朋友贊助的加印。她直言很難想像在深綠的前鎮地區，竟然會有不少人偷偷的幫忙和簽寫連署，並指出有越來越多人提供連署地點，她很感謝所有出力協助的朋友。朱挺玗還說，現在有效連署書達到1300份，還在持續增加中，「所以連署書們快點回家囉！我真的只是先拋磚引玉提供連署點，好嗎？」

同時，除新生路和君毅正勤社區的連署點之外，朱挺玗還曝光其他新增的「罷免陳致中」連署點，其中包括前鎮區的滇池街、小港區的飛機路、康莊路、宏平路以及位於大鵬路的古早味大腸豬血湯等連署站。

網友們也回應，「真的不要相信，住在鼓山豪宅的人會真心的去了解前鎮居民」、「大家衝下去，霸氣的高雄人，罷起來」、「前鎮小港的親朋好友們，動起來」；甚至還有網友提問，「前鎮區籬子內或瑞隆路或永豐路這一區塊有聯署站嗎或提供罷免書，太多人要聯署罷免這位貪污之子」，朱挺玗則回應「版主他們很辛苦奔波，若有認識的可以提供點更好」。

(中時電子報)