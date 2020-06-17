隆退休校長池麗菁提供大學時至中正公園出遊的老照片，讓許多同窗45年後再相聚。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆市中正公園為昔日「台灣八景」，市府規畫改造這個重要地標，文化中心也以「尋人啟事」為主題，舉辦人文記憶特展，退休校長池麗菁提供一張大學時出遊的老照片，竟勾起許多老同學的記憶，相隔45年重新聚首，一同回憶求學點滴。

文化中心一樓自17日起至28日舉行基隆中正公園及文化中心人文記憶特展，中正公園牌樓、白色觀音像以及兒童遊戲場的恐龍溜滑梯、大象、花豹雕塑老照片，重新喚起基隆人對公園的記憶，有一群人興奮對著照片指指點點，彷彿走進時光隧道。

這群許久不見的老同學，看著相隔45年的照片，開心互相比對身形變化，提供尋人照片的池麗菁表示，1975年就讀師大美術系一年級時，導師帶著同學到九份、金瓜石寫生，最後來到全國知名景點基隆中正公園，大家坐在忠烈祠前長階梯拍照留念。

池麗菁表示，她與基隆相當有緣，大學第一次出遊就來到基隆，沒想到後來也在中正公園旁的成功國中教書，一晃眼就住了40多年，公園的長階梯也成為她的日常生活一部分，同學看到照片也很驚喜，都說當年才19歲，如今都拿老人卡。

文化局長陳靜萍表示，展覽以「尋人啟事Missing You」為主題，呈現中正公園與文化中心，跨越了不同世代，在基隆人的童年與青春時代中所扮演的重要角色，也希望重新喚起基隆人內心深處，對於中正公園的情感與記憶亮點。

(中時 )