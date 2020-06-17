想知道台語老歌膾炙人口的祕密？台南市政府文化局去年舉辦一系列台語歌曲演唱會，讓更多人了解台語老歌的年代背景及故事內容，頗受好評，今年再接再厲， 6月起在鹽水永成戲院推出一連5場的「寶島咸宜犯」系列演唱會，有老歌新唱、老歌的前世今生，也有台語新歌熱唱，邀民眾一起來破解台語歌為何會「老少咸宜」的關鍵機密。

在鹽水永成戲院上檔的「寶島咸宜犯」系列演唱會，分別以「神秘錄音事件」、「洗腦重奏事件」、「不在場編曲事件」、「暗渡歌聲事件」、「被曲解的自白事件」等主題呈現，邀請金曲歌手謝銘祐、陳明章、麵包車樂團、福爾摩沙淡水走唱團等台語歌曲重量級陣容，還有多組台語獨立樂團跨刀演出，重磅卡司加上改編老歌，將帶來一場聽覺饗宴，也了解歷年台語流行歌曲膾炙人口的原因。

民治文化中心管理科長楊馥菱表示，一首歌從創作到走紅，得透過不同媒體推波助瀾，60年代台語歌壇就有電影同名歌曲的創作風潮，歌星還會「隨片登台」現場獻唱；另外許多耳熟能詳的廣告，比如琅琅上口的「愛肝」廣告歌，其實是二戰時期的日本曲改編，還帶有日軍侵華的悲慘背景，但經過改編知名度卻遠遠超過原作。

「寶島咸宜犯－台語老歌新唱演唱會」6月27日下午2點將由曲盤聽講文化工作室、牧歌音樂工作室的「神秘錄音事件」率先登場，引領民眾探索台灣流行廣告歌；7月12日下午2點的「洗腦重奏事件」，則由林奕碩與百合花樂團演出流行台語新歌。

7月25日下午2點「不在場編曲事件」由謝銘祐、麵包車樂團演唱台語改編流行歌；8月8日下午2點「暗渡歌聲事件」由陳明章＆福爾摩沙淡水走唱團演繹台語電影經典歌曲；9月13日下午2點「被曲解的自白事件」則由江育達與農村武裝青年演唱多首經典新台語歌。

(中時 )