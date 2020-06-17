前總統府副秘書長羅智強被笑：「幕僚連A國家錢都不會，難怪馬英九被罵無能！」。(圖/羅智強臉書)

今日有媒體揭露有兩家公司在民進黨執政4年專搶政府標案，狂賺近億元。對此，前總統府副秘書長羅智強提及以前同事開他不A錢的笑話：「幕僚連A國家錢都不會，難怪馬英九被罵無能！」，羅智強只好無奈承認：「好啊，我無能，對不起白花花的鈔票」。

據報導，「幫推」及「投石」兩家是在2016年蔡英文第一次執政三個月內成立的新創公司，由於兩公司毫無實績狀況下，卻傳出4年來拿到政府標案8千多萬元；加上去年九合一選舉時民進黨政治人物的文宣案獲利，累計狂賺近億元。更令人起疑竇是「幫推」及「投石」公司設址僅隔兩號，實際上是同一辦公室，兩家公司招牌就掛在一起。

羅智強對此怪象，在臉書貼文指出，「真的好好賺啊，難怪御用設計師三不五時要出來護航民進黨」，並勸傳了這一則消息給他的前同事「什麼你生氣，早就勸你申請加入民進黨你不聽，現在流口水了吧」。該前同事則虧「羅智強以前當總統府副秘書長時，怎麼沒有這些油水啊」。

前同事的結論是：「幕僚連A國家錢都不會，難怪馬英九被罵無能！」令羅智強只好無奈表示，「好啊，我無能，對不起白花花的鈔票！」

對此狂A國家錢的新聞，除羅智強無奈外，網友也跟進譏諷：「才八千多萬，還好吧！多跟高雄尹姓老闆學學，光靠他一個就可以拿下多少標案了！」、「只要是綠營的自己人，或是有關係，當然就可以發大財囉！」、「早說了，顏色對了殺人放火，發大財！」。

(中時電子報)