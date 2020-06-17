東石高中學生蔡懷得（左）與服務利他社的夥伴到嘉義縣布袋鎮布新國小辦營隊。（蔡懷得提供）

東石高中學生許育真（中）與熱舞社的夥伴們帶領孩童在朴子火車頭公園表演。（許育真提供）

嘉義縣朴子市東石高中學生許育真從小跟著母親參加志工服務，熱愛跳舞的她高一時，積極辦理熱舞營隊及一日公益舞蹈小教室，讓想學舞的偏鄉學子有管道實現；同校的蔡懷得高二時，自編教案並號召夥伴寒暑假到偏鄉小學辦課後輔導營隊，她們無私奉獻精神，獲得第20屆「保德信青少年志工菁英獎」肯定。

許育真說，暑假熱舞營隊及不定期的一日公益舞蹈小教室，皆為提供鄰近國高中生免費學舞的機會，去年營隊曾有1位女學員，來自沿海的偏鄉國中，一心想學舞，卻因路途、經濟等顧慮，只能透過網路影片學習，故營隊結束後，還寫了感謝卡送給每位隊輔；今年營隊將結合舞蹈比賽，讓各地舞團與學員一同以舞蹈展現青春活力。

蔡懷得曾就讀東石鄉下楫國小，她說，學校位處偏鄉，每年寒暑假都有大專院校學生來辦營隊，那時覺得這群大哥哥、大姐姐都很了不起，願意犧牲假期陪伴他們，因此，國中時，假日為孩童加強數學能力，到了高中擔任服務利他社的社長期間，帶領社員寒暑假到沿海小學舉辦營隊，期待為家鄉貢獻一份心力。

社團指導老師吳佳翰教官說，青少年深耕各種公益活動，也能提升自己的行動力及責任感，在社團發展尚未成熟時，有些老師會懷疑學生參與活動，可能是想偷懶或做壞事，之後看到他們的變化後，紛紛轉而表示認同與肯定。

(中時 )