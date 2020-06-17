受到太平洋高壓影響，今天（17日）台北出現37.6度的今年最高溫，熱到不行的情況民眾開冷氣降溫，連帶用電量飆上今年新高。

台電表示，周三最高用電量於下午1點41分，尖峰用電達3616.0萬瓩，是連續第三天創今年用電新高，同時也創下歷史六月用電量新高。

值得注意的是，這幾天用電量攀升幅度明顯，根據台電數據顯示，上周尖峰用電量止於3500萬瓩，而今天一舉攻上3600萬瓩大關，不過還好天熱太陽也大，用電最高當下，太陽光電發電量也達253.7萬瓩。

至於整體供電狀況，台電表示，周三備轉容量約397.5萬瓩，備轉率約10.99%，持續亮出「供電穩定」的綠燈。

2020年用電量排名（截至6/17）：1.6/17 3616.0萬瓩（今天）2.6/16 3567.4萬瓩、3.6/15 3509.6萬瓩、4.6/12 3501.0萬瓩、5.6/04 3493.5萬瓩、6.6/05 3486.0萬瓩、7.6/03 3449.0萬瓩、8.6/02 3438.1萬瓩、9.6/11 3422.0萬瓩、10.5/08 3379.1萬瓩。

歷史6月用電量排名：（截至2020/6/17）1.2020/6/17 3616.0萬瓩（今天）、2.2018/6/8 3610.2萬瓩、3.2019/6/20 3595.9萬瓩、4.2019/6/21 3592.8萬瓩、5.2018/6/6 3580.2萬瓩、6.2018/6/7 3570.2萬瓩、7.2020/6/16 3567.4萬瓩、8.2019/6/19 3560.1萬瓩、9.2018/6/28 3544.78萬瓩、10.2018/6/5 3530.2萬瓩。

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