◎6／22起短期商務准入境 15國受惠

衛福部部長陳時中今(17)日宣布，國內COVID-19(新冠肺炎)疫情趨緩且穩定控制中，對於開放國際經貿活動，經多次邀集相關部會研商，已完成「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫作業規範」之規劃，自6月22日起，短期商務人士若「同時符合四項基本條件」，可申請縮短居家檢疫時間。

◎吳怡農加入競選團隊？陳其邁：怡農周六高雄見

高雄市長韓國瑜罷免通過後，將在8月15日正式舉行高雄市長補選，民進黨最今中常會，一致通過徵召行政院副院長陳其邁代表民進黨投入選戰；傳出新境界智庫副執行長吳怡農擔任陳其邁競選團隊發言人；陳其邁沒有正面回應，只說，「怡農，禮拜六高雄見。」

◎被拱選市長 陳時中：大家不要想這些事

新冠肺炎疫情趨緩，台灣防疫成績高居世界前段班，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中成為人氣王，頻頻被拱參選市長。他今對參選一事表示，現在事情很多，要守住邊境的安全防線，況且聲量降下來了，大家不要想這些事情。

◎吳火獅私生女認祖案 更二審仍判不准認領

自稱是新光集團已故創辦人吳火獅私生女的陳子婷認祖歸宗案，一二審判准她請求吳家認領，但台灣高等法院更一審改判不准，最高法院廢棄後，更二審仍判決陳子婷敗訴、不准她請求吳家認領。

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(中時電子報)