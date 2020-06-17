台南市勞工局17日於華美光學中崙二廠辦理「化學品洩漏與緊急應變事故案例實務探討」教育訓練。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

有鑑於化學品洩漏災害事件頻傳，為保障勞工職場安全，台南市勞工局17日於華美光學科技公司台南安定中崙二廠辦理「化學品洩漏與緊急應變事故案例實務探討」教育訓練，講師帶來最實用的管理應變知識輔以各種案例，希望有效預防與減少職業災害。

華美光學於西元1978年成立，以生產高品質運動太陽眼鏡、護目鏡出口外銷至歐美市場為主，同時也是台灣第一家取得ISO17025認證的眼鏡專業實驗室；今年新冠肺炎疫情蔓延，華美光學亦捐贈護目鏡及面罩給台南市消防局、安定區公所及安南醫院等單位。

2016年華美光學安衛家族成立，由華美光學擔任核心企業，帶領著家族成員們落實安全職場與衛生健康。此次授課講師由南區職業安全衛生中心陳亮尹檢查員針對「化學品危害辨識及其管理」、「化學品洩漏緊急應變計劃」及「職業安全衛生法和相關指引」法令做解說。

陳亮尹舉例，去年苗栗縣竹南科園區內的光電公司曾發生工安意外，1名菲律賓籍女移工被俗稱「化骨水」的氫氟酸藥水噴濺，雙腿大面積嚴重腐蝕，最後不幸喪生。勞工工作場所有使用危害性化學品時，應以安全為優先考量，有效消除與避免危害發生源，防止類似災害一再發生。

勞工局長王鑫基表示，每位勞工都是公司重要的資產，因此員工教育訓練必須要落實，讓每位員工都有受到良好、正確化學品危害通識教育及安全的工作態度，包括瞭解現場作業時潛在的危害、並遵守作業流程、規範及緊急應變處理，進而降低職災之發生。

(中時 )