鹿谷鄉投151乙線（靖山農路）道路拓寬改善工程，17日動土，預定工期420日曆天，將於2021年7月完工，未來將可健全鹿谷鄉聯外交通路網運輸功能，紓解投151線道路壅塞現象，並串聯投139線觀光景點，有助於區域及觀光產業發展。

縣長林明溱與立委許淑華、公路總局第二區工程處副處長傅立祥，縣議員吳瑞芳、黃東灝、游顥、蔡孟娥、簡賜勝，鹿谷鄉長邱如平及代表會主席林智鴻等人都到場參與動土儀式。

林明溱表示，靖山農路拓寬工程是鄉民長久以來的期盼，經過多年努力，終於獲得公路總局核定補助6180萬多元經費，縣府也籌措配合款1449萬元，免除鄉公所財政負擔，讓工程順利發包動工。

靖山農路拓寬工程完工後，除紓解151線假日壅塞車潮，也能連結投151及投139線、台16線，打通鹿谷、集集、水里、信義等濁水溪線觀光動線，從溪頭到信義雙龍瀑布七彩吊橋、日月潭將更加便捷。

許淑華表示，靖山農路拓寬完成後，讓濁水溪線觀光路網更便捷，對於區域經濟和觀光發展有極大助益，未來會持續協助縣府爭取經費，讓南投縣交通建設更完善。

傅立祥表示，林明溱縣長上任後，公路總局已核定補助生活圈道路改善計畫共29條，經費合計約40億元，目前已完成18條道路改善，執行經費約13億元，後續還有11條大型道路改善計畫要持續推動，經費約27億元，全部完成後對南投縣道路品質提升有極大助益，未來該局會持續關心南投縣生活圈道路或前瞻計畫需求，讓南投縣民享有優質道路品質。

縣府工務處指出，拓寬工程計畫道路總長約1.5公里，路寬由原來3～4公尺，拓寬為9公尺，另設置滯洪沉砂池，兼具防災功能。

(中時 )