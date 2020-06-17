美國經濟逐步重啟，但包括亞歷桑那，佛羅里達，德州，奧勒岡與奧克拉荷馬等州，單日新增確診病例竟然創下新高。由於川普總統周末將在1921年曾發生種族屠殺的土沙（Tulsa）的BOK中心，舉辦3個月來第一場造勢大會。

由於川普的造勢場子門票向來熱門，該州2家公司行號和民眾提起訴訟，要求法院發布禁制令，要求川普團隊不要辦造勢，因為上萬人擠在室內呼口號且近距離接觸，形同超級傳播者，對該州是莫大公衛威脅。不過，訴訟已遭法院駁回。

不單民眾心驚膽跳，州長史提特對川粉大舉前來也一樣憂心，他表示希望川普陣營把地點改到室外更大的場所，他也正在尋覓適合的地點。

針對敦促川普陣營取消造勢，以避免疫情擴大的呼聲，川普團隊部分成員相當不滿，認為這是雙重標準，因為反種族歧視抗爭的參加者塞滿街道，一樣有染疫風險。不過，團隊不具名主管引述副總統彭斯談話，表示原則上不會改地點，但他們的確已開始安排更大的場地，「好讓總統對更多人發表談話。」

(中時 )