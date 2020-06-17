端午節將至，南投仁愛之家舉辦為期3天的「萬眾一心、粽心傳愛」活動，號召志工製作7000顆愛心肉粽，將分送給南投市、名間鄉、中寮鄉的弱勢家庭、獨居長者以及社會福利機構，讓大家感受傳統節日的氣氛。

萬眾一心包肉粽，除了仁愛之家人員及志工隊，也動員南投市三興社區發展協會、名間鄉新北社區發展協會、國際佛光會南投第1分會、南投縣愛心會等，約60名志工共同參與，並將愛心肉粽親送到府。

副縣長陳正昇17日由縣府社會及勞動處副處長張木斌陪同，與縣議員曾振炎一同到仁愛之家參加愛心粽捐贈儀式，並在失能日照中心祥瑞居及安養所，掛上艾草及菖蒲，祝福長輩平安。

陳正昇表示，仁愛之家每年都會發起照顧老人、關懷弱勢活動，縣府及許多愛心團體都加入行列，因為社會的溫馨與和諧，要靠大家共同努力參與。

仁愛之家董事長陳碧三表示，社會各界善心人士的支持，讓仁愛之家每年得以舉辦各項關懷弱勢活動，今年除了縣府的資源及補助，中投有線電視公司協助募集食材，南投國際傑人會也捐贈善款，仁愛之家會將大家的愛心親送到弱勢戶家中。

(中時 )