7月「三倍券」振興經濟方案即將登場，台中市第二屆購物節霸氣推出抽豪宅活動，第一大獎是位在台中市北區孔廟附近的「麗寶微笑世紀」，每坪實價登錄約27.2萬元，一戶市價將近900萬元。台中市長盧秀燕說，這是給台灣消費者最好康的購物節大禮。

台中市政府舉辦「第二屆台中購物節」即將在7月1日登場，根據台中市政府發出的新聞稿表示，目前已有1.5萬家實體通路、1.2萬網路店家，目標預計募集3萬店家響應，總消費金額上看35億元，另外也將結合振興券推出「加零」方案，以及天天抽大獎等活動，吸引民眾在疫情解封後，振興台中經濟。

這次購物節也因應時代需要全面數位化，除了實體通路與網路同步招募商家外，「台中購物節」APP也上線，民眾登錄註冊為會員後，就可以登錄發票累積點數，並參加抽獎活動。去年台中購物節APP登錄消費約25億元，未登錄的消費金額更達3倍以上，今年目標設定在App登錄的消費額上看35億元。

台中市政府經發局今年已經是第二次辦購物節，這次購物節為期2個月，不但時間比去年長，規模也更大，除增加實體店家參與數，更攜手PChome、東森等線上及電視購物平台，讓民眾不受時空限制，在家動手指就能消費。

而購物節為凸顯台中特色，也分成6大主題活動，經發局指出，由經發局、觀旅局、運動局、農業局等局處合辦，活動有「台中之最，限時必選」、「玩樂購物，一應俱全」、「健康台中，活力十足」、「茶葉農產，中台最讚」、「旅居台中，一遊未盡」及「台中實在好味道，美食首都」，期盼消費者來參加。

(中時電子報)