花蓮持續高溫，李男中暑，警方與消防據報都趕到現場處理。（消防局提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮氣溫這幾天持續飆高，一名28歲李姓男子，中午在壽豐鄉圖書館整修屋頂鐵皮油漆時，疑因長時間曝曬豔陽下，熱到中暑，體溫持續飆到近38度，昏迷在屋頂上，消防局據報用雲梯車將他救下，所幸送醫後已無大礙，慈濟醫院急診室表示，連日來中暑人數增多，提醒民眾「多補充水分與電解質」，避免熱中暑。

消防局指出，這名李姓男子中午用餐時間，同事未見到人且聯繫不上，發現之後，竟然倒在屋頂上。男子被救下，身體發燙、意識模糊，對聲音有反應，初步懷疑有嚴重中暑的情形，在現場先行潑冷水降溫，並派救護車送往醫院，所幸緊急送醫後沒有大礙。

慈濟醫院急診室說，救護車抵達後，救護人員即時替李姓男子補充生理食鹽水，到醫院後，意識已有稍微恢復，但體溫仍飆到37.8度，且臉色通紅，醫師判別中暑。較為清醒後，據李姓男子描述，當時身體感到悶熱、喘不過氣、頭部暈脹，不久之後就無意識，昏倒在屋頂上。

根據中央氣象局資料顯示，近日受太平洋高壓影響，各地天氣高溫炎熱，花蓮富源今日再度出現38.5的高溫。針對因工作長期曝曬的勞工，醫師建議，每半個小時應到陰涼處適度休息，並保持環境通風；呼籲民眾盡量避免戶外活動，必要外出時請注意防曬，避免皮膚直接曝曬在太陽下。

(中時 )