美股因政策利多及經濟數據表現亮眼，今晨收漲526.82點，並帶動台股早盤以上漲13.86點開出，但加權指數走勢，未能延續前一個交易日的漲勢，盤中指數在平盤附近上下震盪，終場僅收漲22.95點。

蘋果公司股價今晨收漲2.65%，但未能帶動蘋概三王股價走高。台積電盤中攻上5日線，可惜尾盤得而復失，終場股價收在平盤；大立光及鴻海終場分別收跌0.83%和0.26%，其餘蘋概股則漲多跌少；高價股今天也表現疲弱，僅矽力-KY收紅，信驊、祥碩、譜瑞-KY、緯穎皆收黑。

受到美中近期確診人數增加的影響，防疫概念股今天表現亮眼，包括寶齡富錦、中化、杏輝、南光、弘裕、和康生、健亞、天良、中天皆亮燈漲停。合一挾糖尿病用藥解盲過關，連續第二天一開盤就漲停關門，並帶動今天相關族群的懷特、太景-KY、台微體、基亞亮燈漲停。紡織族群也是今天盤面上的亮點，包括大東、宏洲、宏遠、嘉裕、如興、銘望實東和、利華、三洋紡、南紡等皆亮漲停。

台股今天未隨美股起舞，主要受到地緣政治風險升溫影響，北韓昨天驚傳炸掉兩韓聯絡辦公室，以及中印邊界發生自1962年以來最大衝突，使得買盤收手觀望。

另外，美中新冠疫情確診人數激增，也壓抑今天亞股漲勢。台股亦受影響，近期國際地緣政治及新冠疫情發展，仍將影響亞股及台股走勢。三大法人現貨買超20.8億，外資現貨買超38億。以技術分析觀察台股，台股收一根小紅K，技術指標KD仍為死叉，台股明天拉回走低機率頗高。

（中華財經台分析師黃世民）

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(中時電子報)