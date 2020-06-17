蔡英文政府成立黨產會凍結了國民黨的黨產，今天國民黨主席江啟臣表態願與黨產會就黨產重啟協商，並主張扣掉必要辦公室和照顧退休黨工開銷後，剩餘黨產捐公益。對此黨產會表示，正面看待國民黨願重啟協商，但堅持不當黨產收歸國有後應成立特種基金。

黨產會表示，該會甫成立之初即曾與國民黨協商黨產處理，惜未能達成共識。江啟臣主席願重啟協商，該會正面看待。

黨產會表示，於正式重啟協商前，建議江啟臣詳為了解國民黨取得龐大黨產的歷史過程，才能避免陷入處理不當黨產就是清算鬥爭的政治對抗迷思，唯有回歸真相，和解才會有堅實的基礎。

黨產會還說，該會成立迄今，歷次許可國民黨動支約10億元資產用於支付黨工薪水、資遣費、應繳之稅金及罰鍰等用途，惟國民黨從未向黨產會申請捐贈黨產作公益用途。

有關江啟臣「剩餘黨產捐作公益」之主張，黨產會予以尊重，但亦必須重申政黨及其附隨組織不當取得財產收歸國有後之使用方式，應依據促進轉型正義條例第七條規定，由政府成立特種基金用於推動轉型正義、人權教育、長照、社會福利政策及轉型正義相關文化事務用途。

(中時 )