台股反彈行情熱絡，加權指數從波段低點8,681點一路走揚，17日回升至11,534點，進一步觀察臺灣指數公司所編製指數，已有中小型股、產業主題型等七檔指數，領先大盤創下歷史新高。

據統計，由臺灣指數公司編制，且領先大盤在近日改寫歷史新高的指數分別有「中小型A級動能50報酬指數」、「中小型公司治理報酬指數」、「中小型精選50報酬指數」等三檔中小型股指數，「特選世代行動通訊報酬指數」、「臺灣5G報酬指數」二檔產業主題型指數，及以價值因子投資方法設計的「價值投資報酬指數」、以近期初次上市上櫃IPO股票所編製的「臺灣IPO報酬指數」。

臺灣指數公司表示，在中小類型指數表現方面，「中小型公司治理報酬指數」篩選出臺灣公司治理良好及獲利能力佳的上市上櫃中小型股票，兼具成長及品質特色，且近一年報酬22.06％，殖利率達5.76％，超越大盤的14.04％、5.02％，也優於中小型300報酬指數16.38％、4.77％表現。

「中小A級動能50報酬指數」投資策略期以系統性規則實現動能因子投資，建構具成長趨勢的成分股組合，目前已有富邦臺灣中小ETF（00733）追蹤該指數。

因子投資指數方面，「價值投資報酬指數」透過財務指標篩選符合標準的上市股票，再以近期本益比與五年平均本益比的差距篩選價值被低估的股票，截至5月底，指數年化殖利率約8.03％，表現突出。

國際機構Style Analytics最近研究指出，從月均報酬相關係數觀察，新冠肺炎疫情與2008年全球金融危機市場下跌時較相似，參考全球金融危機時市場復甦時表現，殖利率與價值因子的月均報酬表現較其它因子佳。

以行動通訊為產業主題的「特選世代行動通訊報酬指數」，篩選符合流動性條件及財務穩健度之行動通訊產業市值前十大個股以表彰臺灣行動通訊重要上市股票組合之投資績效表現;目前已授權富邦證券發行「富邦行動通訊N」（020012），為目前國內市場發行規模最大的ETN。另一行動通訊產業主題「臺灣5G報酬指數」由統一證券取得授權，已申請發行ETN。

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