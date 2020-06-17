縮時攝影機廠邑錡(7402)股東會通過每股配發1.2元股利，隨著各國逐步解封，邑錡自有品牌OBM業務銷售回溫，防疫新品打入Amazon商業採購供應鏈，希望透過整合通路資源佈建電商旗艦店，擴大品牌市佔率。

2019邑錡自有品牌OBM業務及創新ODM業務營運表現不俗，帶動2019年合併營收5.81億元，合併毛利率、營業淨利率分別為32%、7%，惟受策略轉投資丹麥智能鎖新創公司費用認列影響整體獲利，稅後盈餘2369萬元，每股盈餘1.07元，今天股東會通過每股配發1.2元股利，包括現金股息0.55元及股票股利0.65元。

邑錡表示，旗下雙業務持續穩健成長，創新ODM業務穩定挹注營運現金流入，有助於自有品牌Brinno開發新一代機種及擴大品牌市場占有率等競爭優勢，2019年自有品牌OBM業務及創新ODM業務銷售表現，分別較前1年成長13.2%、15.3%。

受新冠肺炎疫情劇烈影響，主要市場歐美多國仍處於封城狀態，經濟活動完全停擺，嚴重影響旗下雙業務，邑錡第1季稅後盈餘151萬元，每股盈餘0.03元，前5月合併營收1.37億元。

邑錡表示，隨著各國逐步解封，自有品牌OBM業務銷售回溫，防疫新品打入Amazon商業採購供應鏈，整合通路資源佈建電商旗艦店，擴大品牌市占率，自有IC晶片陸續量產服役及創新ODM業務新舊客戶新產品量產出貨，並擴充業務團隊資源以開拓更多客戶，有 望帶動未來營運動能。

(時報資訊)