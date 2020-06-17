電源管理廠台達電(2308)宣布完成建置座落於國立彰化師範大學寶山校區、台灣首座「百萬瓦級校園微電網架構儲能系統」。

由於肯定台達長期耕耘於電力電子領域的實力，沃旭能源邀請台達共同合作這項具有指標性意義的儲能示範系統，這套由沃旭能源所捐贈，並座落於國立彰化師範大學寶山校區的百萬瓦(MW)級控能與儲能解決方案，從設計規劃到生產施工都由台達團隊完成。

其中包含了台達電力調節系統(PowerConditioning System, PCS)、電池儲能貨櫃(Energy Storage System)與能源管理系統(Energy Management System)，對於彰師大在微電網建置與未來發展再生能源等學術研究時的應用與實驗環境，帶來極大助益，並藉由本案所提供之微電網場域教學環境，從產學連結進一步提升到環境永續的發展目標。

台達電表示，這套解決方案透過台達自行開發的能源管理系統為首，管理者可在網頁或行動裝置介面遠端監控儲能設備、電池狀態，並依實際用電策略設定負載轉移、電錶追蹤、太陽能平滑化等運行模式。

而做為控能核心、單台容量達百萬瓦的電力調節系統，提供雙向功率轉換，在儲能電池、電網與用電負載間進行電力調度與調節，離峰時段儲能、尖峰時段放電，實現削峰填谷、避免超約用電。

此外，這套系統完工後歷經120小時不間斷的穩定性測試，也通過台電併網檢驗及消防設備測試等多項檢驗，搭配多階層電池管理系統(BMS)、FM200自動消防系統等多層防護機制，保障儲能系統安全、穩定地運行。

台達能源基礎設施暨工業解決方案事業群總經理張建中表示，台達戮力開發智慧控能解決方案，藉由「再生能源供綠電、儲能系統做調節、IoT管理助控能增效率」優化能源使用效率，台達很高興能和再生能源指標企業沃旭能源合作，參與本次專案協助彰師大工學院規劃並建造能朝向微電網發展的百萬瓦級的儲能系統，透過在地系統整合與維運，提供學界進行電網研究。

(時報資訊)