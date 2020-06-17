美中對峙局面成型，美國國務卿蓬佩奧與中共外交高層楊潔篪今天在夏威夷會面。前國安會秘書長蘇起認為，美中這場大戲還會演好幾年，夏威夷的會面只是不希望這麼快攤牌，儘管美國整體氛圍反中，但川普最大的問題是有情緒沒策略，如果是拜登上台的話比較能改善這一點。

蘇起說，川普反中，但是又叫日本、韓國、歐洲交保護費，沒把盟友當盟友，所以很多國家也不太配合美國抗衡中國大陸。如果是拜登上台，會比較能改善合縱連橫，相信大陸會比較希望川普連任。

蘇起認為，不論是哪一個美國政府，台灣都必須要跟美國打交道，只但不能全盤相信美國人的話。就像川普都不跟盟友講道德了，突然跟台灣講自由、民主，我們的政治人物應該冷靜想一想背後的意義，甚至該去試探美國。

蘇起指出，台灣應該要學習日本、韓國，他們也不喜歡大陸，彼此之間也有很多爭吵，但是他們還是會跟大陸來往，甚至是印度最近又跟大陸打起來了，兩國之間仍是有打交道，只有台灣離大陸這麼近卻不往來。國際政治的基本道理是你不必喜歡他，但你必須要跟他來往，不要把個人好惡跟公事混在一起。

前副總統呂秀蓮表示，美國近來常用三句話肯定台灣：「台灣是民主的成功故事，可靠的夥伴，以及世界上一股良善的力量。」台灣既然這麼重要，自然負有責任改善美中關係。

呂秀蓮強調，這次疫情台灣表現亮眼，反倒是大國領導人荒腔走板，就像是海水退了誰沒有穿褲子大家看得一清二楚。台灣因為17年前SARS累積的經驗獲得了國際尊重，台灣可以在美中之間佔據主導地位，讓兩強傾聽台灣的聲音、尊重台灣的智慧。

(中時 )