美方在宣佈對華為晶片技術專利封鎖之時，華為也開始逐步和大陸企業開展更多合作，今日，華為與比亞迪攜手合作，華為麒麟晶片已經獨立應用在汽車數位座艙領域，雙方並簽訂了合作協議。

同時，南京網絡通訊和紫金山實驗室已成功聯合併研發出CMOS毫米波全集成四通道相控陣晶片，並完成了晶片的測試效果和封裝。更值得一提的是，該研製的波晶片，不同於其它晶片，波晶片的重要性更為強大，對於高容量的5G通訊技術來說，它就是核心，而且對於華為也是極其重要，目前，波晶片打破了歐美高容量通訊核心技術壟斷，對於通訊技術來講是大陸晶片技術的巨大的突破。

所謂的波晶片，是指現在階段的5G頻段分為兩部分，一個分為毫米波，另一個則是sub-6GHz。毫米波頻段它能提供更為強大且穩定的信號頻寬。

sub-6GHz是指頻率低於6GHz電磁波，相對於毫米波自然是低了很多，而且在傳播速度和頻寬容量上自然也比毫米波遜色，現今，毫米波將被應用在5G車聯網、GPS和LTE精度北斗定位服務。

毫米波跟Sub-6GHz各有所長，而且它們會存在一種長期並行狀態，而按照規劃大陸將在2022年進行毫米波的商用。在此之前，毫米波晶片領域，一直被歐美廠商所壟斷，隨著現在大陸成功研發出毫米波晶片，已經打破先前壟斷的局面。

(中時電子報)