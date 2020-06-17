畢業季到來，全台學生瘋創作畢業歌曲，交通大學學生自製《美食沙漠的出口》，由20名交大學生共同創作，上線10天便累積近10萬觀看數、吸引4千人分享按讚。輕快曲風和主唱獨特嗓音，再搭配唯美又生動的MV讓交大畢業歌一夕暴紅。

今年因疫情因素，交大校園內一系列畢業活動取消，團隊總負責人張博凱表示，畢聯會因此決定全心投入畢業歌製作，藉由音樂帶給全校師生專屬回憶與感動，喚起交大人對母校的熱愛和歸屬，也讓畢業同學帶上歌詞裡的祝福，邁向新的人生旅途。

《美食沙漠的出口》MV中，除了豐富精彩的社團表演，也邀請網紅校友Joeman出演，作為劇情最後彩蛋。歌詞設計也別有一番巧思，作詞兼主唱鄭詩樺表示歌詞內容是想勉勵同學們，雖然4年習以為常的交大生活會隨青春慢慢消散，但期許大家未來都能過得快樂勇敢，找到屬於自己的一片綠洲，好好生活。

交大此首別具質感的畢業歌吸引上萬聽眾的喜愛和支持，網友紛紛留言大讚：「應該是今年最好的畢業歌作品了」、「好喜歡整個編曲，有勇敢努力向前的感覺！」、「主唱根本可以出片了」。許多校友也回來給學弟妹打氣：「聽起來好舒服、MV也拍得很棒，學長為你們喝采」、「學弟妹實在太有才，覺得感動」。

(中時 )