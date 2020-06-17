交通部運輸研究所曾做分析路口機車事故，發現直行車輛與左右轉汽機車碰撞造成的事故約占5成，肇事型態稱為「側撞」，其中又以右轉車輛發生側撞的比率較高，交通部在幾個縣市試辦新式箭頭標線，發現有助於減少路口事故，成效甚至接近6成，今預告修法，將新式箭頭標線入法，做為各地方政府未來推動的依據。

運研所2015年推出「分離式箭頭」標線，並與台北市、基隆市、台中市等地方政府合作，於路口提前分出直行與右轉標線，引導駕駛提早意識到「右轉車靠右、直行車靠左」，減少路口側撞風險。以台中為例，試辦的路口側撞減少4成，有的甚至減少近6成。

交通部路政司今預告修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」，將分離式箭頭標線正式納入法規。路政司指出，機車常常並排或鑽車縫，右轉車與直行車容易發生擦撞。試畫新標線後發現，車流提前變化，確實可減少事故發生。

路政司表示，預告修正2個月，最快10月可望上路，而納入規則修法後，並未強制各縣市政府一定要這樣劃設，可以因地制宜評估。

(中時 )