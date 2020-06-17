傳聞中昔日友人、政府財團法人保險犯罪防制中心董事長邵之雋，突然在臉書上重砲質疑金管會主委黃天牧的人事安排，黃天牧17日被問及此事，連續二次回答「謝謝大家指教」，並不打算多說什麼。

保險犯罪防制中心是在財政部時期成立，原本算是金管會保險局的周邊單位，成立目的是要協助保險業減少保險詐欺，並讓司法體系認識保險詐欺的態樣與案例，同時犯防中心近年積極自籌財源，還會承包相關保險宣導活動，與保險局、保險業者關係密切。

不過保險業者指出，犯防中心近期章程已修改，不再算是金管會的週邊單位，金管會也不能更動其人事，所以邵之雋在臉書上重砲批評黃天牧任用銀行局長邱淑貞，升任金管會常務副主委一文，保險市場雖震驚、議論紛紛，但也不意外邵之雋的發言。

邵之雋常強調自己是不領薪出任犯防中心董事長，想為市場作一些貢獻，同時也會路見不平，仗義直言，曾批評過許舒博競選壽險公會理事長，這次更直接批評黃天牧的人事安排，並透露自己曾建議、提醒過黃天牧有關邱淑貞的問題。

黃天牧在主持與科技業者有約後，被問及邵之雋的臉書內容時回應，自己沒有什麼要說的，就是謝謝大家的指教，被問及邵之雋發言是否不妥？黃天牧還是「謝謝大家指教」，隨即就離開。

(工商 )