受到新冠肺炎疫情影響，全球第一的水類運動衣著服飾專業製造廠薛長興工業也面臨衝擊，4月時接到不少客戶要求推延出貨、延遲付款，因而實施無薪假來度小月，但經濟部工業局伸出援手，在5月時，邀請加入「防護衣國家隊」，與聚陽等大廠為防疫盡一份心力。

薛長興工業成立於1968年，以創新技術自主研發潛水衣橡膠發泡（Neoprene rubber）技術，全球廠區遍佈台灣、泰國、越南與柬埔寨，全球市占率達七成，主要製作防寒衣、救生衣及浮水背心、以及機能布料與運動休閒服飾。

薛長興工業董事長薛敏誠表示，受到疫情影響，大約是從3月開始，特別是美國、歐洲、澳洲等主要市場陸續傳出封城或禁足等防疫政策，因此收到不少客戶要求訂單要向後推延三個月、以及希望能遞延付款，營收一度掉逾四成。

他說，由於這些客戶都是超過30年的老客戶，大家之間都有很強的信任，所以也應客戶要求調整產線，在無單可出的日子，只好讓全廠約500名員工輪流放無薪假，「但我們一個月讓員工多放2至3天，盡量不要受到太大的影響」。

由於4、5月疫情仍嚴峻，經濟部也找了幾家具規模的紡織相關企業成立「防護衣國家隊」，薛長興工業也是其中一員。為達成經濟部的要求，薛敏誠說，特地從海外廠房空運機台回來、訓練100餘名員工製作防護衣，至今日產量約1,500件，預計在8月底之前，都還是國家隊的一員。

隨著疫情趨緩，薛敏誠透露，現在已經有客戶希望可以出貨，像是澳洲等市場因為解封、戶外運動恢復，也讓客戶逐漸恢復訂單出貨，預期到今年第四季訂單將回復至原本的八成，預估在明年就會恢復至九成。

(工商 )