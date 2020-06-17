透過設計讓新竹更好。為讓有志於創新設計的青年朋友，用搞怪思維推動新竹在地文創產業的發展，「舊市愛搞怪－燃燒手作魂設計思考編採營」即日起開始招生，今年活動以設計思考及編採為主題，利用20堂課指導學員快速累積設計的實戰經驗和成果。

營隊邀請交通大學跨領域設計中心以及新竹市文創手作協會協辦，勞工處長黃錦源表示，除了設計領域的專業師資，並以新竹市文創手作協會的創作者及工藝家為編採對象，由設計教練團隊陪伴學員執行各個環節的實際操作，期待學員們除了學會創造「美」的事物外，更學會如何透過設計，推動新竹文創產業的永續保存。

「我們希望培養學員不滿足於現況的眼睛和手，透過設計讓新竹更好。」活動計畫主持人曾聖凱期許學員要存有好奇心、睜大眼睛，如同營隊吉祥物「大眼妖」與「剪刀怪」，發現文創作品的價值與亮點，並使用設計工具，蒐集、剪輯出一個值得告訴大家的品牌故事。

勞工處說明，今年本營隊活動將開設兩個梯次，第1梯次於7月6日至7月17日舉辦，第2梯次則接連於7月20日至7月31日展開，課程內容包含平面設計技法及軟體工具教學，攝影、編輯、訪網擬定等採訪技巧教學，還安排有創業家專題經驗分享。邀請全國16至35歲、對社區營造、社會設計、創意工作有高度興趣及熱誠的青年朋友參加。

(中時 )