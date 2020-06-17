舊西平社區活動中心為1樓建物，位處巷弄內，現已不敷使用。（巫靜婷攝）

苗栗縣苑裡鎮西平社區活動中心，原1層樓建物老舊不敷使用，西平里民有集會活動需求，只能借用苑裡濱海藝文中心舉辦，地方民眾因此集資買地，並將部分用地捐給鎮公所，希望爭取經費興建新的活動中心，鎮長劉秋東表示，工程費用約2500萬元正在爭取中，力拚7、8月發包。

西平社區活動中心原在興華街巷內的1層樓建物老舊，且連外道路狹窄，會車不易，現僅有在地歌唱班使用，其餘里民活動及關懷據點只能和鎮公所及漁會借場地，里長鄭銀良表示，舊活動中心空間不敷使用，在地民眾因此集資買地，現在地都好了，只差經費下來、工程發包。

新的活動中心預計蓋在苑裡鎮出水福德祠後方空地，廟方管理委員會貼出公告指出，土地為2015年管委會號召信眾集資向鄭姓地主承購，土地面積達229坪，部分用地將捐給公部門新建西平里活動中心。鄭銀良表示，新活動中心預計為2層樓建築，1樓當長照關懷據點、2樓可做為會議空間。

苑裡鎮長劉秋東表示，舊的活動中心蓋在私人土地上，以前里民認為只要地主同意就能蓋了，因此該建物沒有申請執照，合法性有疑義。

劉秋東說，地方集資的捐贈的土地經過土地變更，作為興建西平里活動中心的用地，工程總經費約2500萬元，除了公所自籌款，已分別向衛福部、縣府、台電公司爭取補助，尚在簽核中，待經費全數到位，最快7月上網招標，建物內部設有電梯，方便里民上下樓使用。

(中時 )