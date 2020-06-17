realme 迎接618盛典，推出4大明星商品超值優惠價，包含realme智慧手錶、realme手環以及高人氣realme果凍包和realme潮流後背包，外加網路商店開幕慶後首次加碼回饋，6月15日至6月19日活動期間至realme網路商店進行選購，輕鬆搭出屬於自己的潮流主張。

realme智慧手錶為同價位帶首款支援血氧偵測的腕上穿戴裝置，擁有1.4吋彩色大螢幕，支援14種運動模式，除訊息即時預覽外，還能遙控音樂播放和遠端拍照，一錶在手即能享受潮玩生活。618潮玩價1,299元，於6月15日10:00至6月19日23:59前下單即有機會免費獲得市價299元原廠錶帶(顏色隨機贈送，數量有限送完為止)。

realme手環擁有0.96吋彩色大螢幕，具備9種運動模式和24小時心率監測，並支援USB直充，無須充電座就能補足電量，手環重量僅31g佩帶輕盈毫無負擔。618潮玩價499元。

realme果凍包採用環保TPU軟膠材質，推出武士與鐳射雙色款，長期使用也毫不變色，搭配具潮流的微透視外觀，行走街頭即為眾人焦點，還可容納13吋筆電，為今夏潮流配件的最佳選擇。618潮玩價549元(原價599元)。

realme潮流後背包以多夾層設計使收納井然有序，擁有18L超大容量，不僅可收納15吋筆電還可容納15個獨立收納袋，不論辦公或旅遊使用都綽綽有餘，材質上採用防潑水複合材質，就算下雨也能妥善保護包中物品，為一款外觀與功能兼具的潮流後背包。618潮流價999元(原價1099元)。

(科技)