美國直升機大廠塞考斯基(Sikorsky)與波音公司共同研發的SB-1(Defiant)同軸雙旋直升機，終於完成了205節(380公里)的飛行速度新紀錄，這使得塞考-波音合作團隊，競爭美國陸軍的幾項未來直升機研發計畫，有了重要的進展。

防衛新聞(Defense News)報導，塞考斯基未來直升機業務發展總監傑伊‧馬克林(Jay Macklin)在6月16日的記者交流會上，宣布SB-1在6月9日的測試飛行時，達成205節的速度紀錄，並表示，團隊還繼續朝著時速230節(425公里)的標準繼續努力。

這次飛行是由塞考斯基試飛員比爾·費爾(Bill Fell)，和波音試飛員艾德·亨德沙伊德(Ed Henderscheid)共同駕駛，測試地點在佛羅里達州西棕櫚灘的塞考斯基的發展飛行測試中心。

馬克林說：「超過200節的速度非常重要，因為這已經超出了常規直升機的飛行速度，證明SB-1的設計能夠達到直升機辦不到的性能。而且我們也知道，高速度和低空操縱性，對於未來直升機的生存能力至關重要。」

做個比較，AH-64阿帕契的極速是158節(293 公里)，UH-60 黑鷹的極速是159節(294公里)，CH-47奇努克的極速是 170 節(310 公里)，俄羅斯的Mi-24，極速181 節(335公里)，都未超過200節。

SB-1挑戰王是美國陸軍未來直升機計畫（FVL），以及未來遠程突擊飛機計劃(FLRAA)的2大競爭飛機之一，美國陸軍預計，FVL 將在2030年代初取代UH-60，FLRAA則是取代AH-64阿帕契。

另一個競爭對手是貝爾直升機公司(Bell Helicopter )的V-280 勇猛式(Valor)，V-280是V-22魚鷹傾轉旋翼機的進化版，既是飛機又是直升機，飛行極速已輕鬆的突破300節(565公里)。

因此，SB-1的競爭優勢不在速度，而在於即時的懸停性能，V-280這樣的傾轉旋翼機，改變飛行姿態的時間比較長。

試飛員費爾說，SB-1在6月9日的飛行測試中，尾部推進器的的功率未到極速，只用了50％的力量就達到了205節的速度，這顯示SB-1還有很大的提速幅度。費爾補認為，團隊在幾個月內，就能超過250節(463公里)的極速。

(中時電子報)