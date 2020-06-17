桃園航空城第三跑道將於6月下旬執行地上物拆遷補償和協議價購，桃園市長鄭文燦17日在市政會議斥有心人士煽動、誤導民眾每坪只補助9.5萬元，根本無法重建，他嚴正駁斥，直指除了拆遷費、另外建地還能1坪換1坪，若再加上提前拆遷20％加碼補償，每坪磚造達10萬、RC建物達12萬，不但遠超過重建費，也是歷年最高，強調要保障居住正義，但也不能漫天喊價，期許計畫穩健前進。

鄭文燦說，航空城計畫已進入實質開發的準備工作，第三跑道環評、土地徵收審定皆已順利通過，自6月下旬至8月下旬，市府將進行地上物拆遷補償協議價購作業，但有心人士卻散布錯誤資訊，誤導民眾只能領8.5萬到9.5萬，根本買不了新房。

「要讓權益最大化，但也不能漫天喊價！」鄭文燦親自解釋，拆遷費用每坪8.5萬到9.5萬元是針對建築物的地上物拆遷補償，建物外土地另計，最小配地面積可達100平方公尺，並採取建地1坪換1坪、農地100坪換41坪的基本原則，他強調一般RC結構建築物成本約每坪8萬元，市府祭出的8.5萬到9.5萬重建費綽綽有餘，若再加上提早拆遷優惠補償，加發10％到20％不等的補償金，以20％計算，磚造建築可領每坪10萬元、RC結構建築可達每坪12萬元，遠超過重建經費，也是桃園市截至目前為止最高的補償金額。

鄭文燦也提到，為妥善照顧拆遷戶權益，除了違建打6折，市府也研議擴大二次拆遷的認定標準，包括桃園國際機場、以及沙崙油庫、國道二號等其他公共建設興建時搬遷的建物，這些二次拆遷無執照的建物都打9折，至於因限建、禁建無法取得建照的違建，或是部分土地為國有土地者，鄭文燦也指示授權裁量，視為二度拆遷範圍，像是大園區大海里約有500戶，其中有300多戶、6成左右尚未取得建築執照，呼籲市府團隊以同理心為出發點，透過補照或二次拆遷等方式，讓當地居民得到較大的補償，他也會親自去跟居民說明。

鄭文燦強調，市府秉持「居住正義」、「補償最大化」、「特殊個案特殊處理」、「先建後遷」、「協助專案補照」原則，每一個拆遷案都能周延考慮居民的安置權利，在法規與預算容許的範圍內，盡可能極大化補償預算額度，特殊個案則權衡個案狀況特殊處理，限禁建無法取得執照採取專案補照，民眾只要持土地權狀跟建築師證明，都發局及建管處將盡可能協助完成補照。

鄭文燦說，市府在處理居住正義問題上，比過往任何政府團隊都來得用心，住宅處目前已發包3處安置住宅，待地上物搬遷後，即可動工興建，而蘆竹1號、蘆竹2號社會宅將優先當航空城安置戶的中繼住宅，待完成安置再轉型為社會住宅，他也指示都發局研議中路、八德等其他社會住宅納入中繼住宅的可行性，提供安置戶最大的協助。他也請住宅處規畫包租代管等其他方式，協助民眾尋覓適當的住所，務必使拆遷階段的陣痛期順利度過。

(中時 )