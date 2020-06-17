Wecare高雄等公民團體成功罷免市長韓國瑜之後，網路也掀起罷免時代力量高雄市議員黃捷、民進黨市議員陳致中的聲量，不過，陳致中日前也回應，尊重公民權的行使。然而，罷免陳致中的連署地點也已成立，有媒體報導，截至17日中午已經破1300份。

針對被罷的議題，陳致中日前召開記者會時提到，政治人物、民意代表都應大方接受民意檢驗，因為選票來自人民授予，如果選民認為議員的工作有愧職守，甘之如飴、坦然接受，用謙卑心面對。

陳致中也在臉書回應，「如果因為堅定罷韓，然後要被罷，我不會後悔，因為我相信罷韓是為了讓高雄更好。」他提到，如果因為在議會強力監督，就要被鋪天蓋地謾罵侮辱，自己也不會退縮，因為這是選民嚴肅付託的責任，「自反而縮，雖千萬人吾往矣！做對的事，勇敢無畏，堅持到底！」

據《ETtoday新聞雲》報導，罷免陳致中發起人表示，從15日中午連署點開張後，至17日中午已經破1300份；至於要罷免陳致中最大的理由，發起人則說，就是認為他問政都沒利於前鎮小港，沒有看到對地方有建立哪些建設，都看到他在批評韓國瑜。

(中時電子報)