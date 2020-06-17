民進黨中常會今日通過徵召行政院副院長陳其邁投入高雄市長補選，民進黨主席蔡英文稱陳其邁是「最強戰將」，高雄人曾經給民進黨教訓，現在給民進黨補考的機會，既然派出最強的戰將，就一定要贏。

蔡英文笑稱，陳其邁是個「政策控」，上次陳其邁參選高雄市長，她幫忙助講，陳其邁在她旁邊一直碎碎念橋頭科學園區，一心掛念高雄的科學跟產業發展。陳其邁參加市長辯論會時，幕僚都抱怨，這個「政策控」為了一場期中考，幾乎要把一整個圖書館的書都念完，「抱怨的表情，蠻像我在準備總統辯論的時候，我的幕僚的表情。」

蔡英文說：「我替其邁掛保證，他腦中有一整個圖書館與對高雄的願景，等著他放手去做。」

她表示，2018年選舉失利是很大的衝擊，選後幾天，陳其邁提出厚厚一大疊檢討報告，她說，檢討很好，重點是如何讓人民看到虛心改變。後來陳其邁擔任行政院副院長，一開始很多人冷嘲熱諷，說內閣是「敗選者聯盟」，但陳其邁說忍下來，這是機會，拿出表現，大家才會知道好在哪裡。

蔡英文指出，經歷非洲豬瘟、新冠肺炎的考驗，陳其邁在公共衛生的專業、協調折衝的能力，大家有目共睹，在中央也沒有忘記對高雄的承諾，愛高雄的心沒有改變，比2年前格局更高、視野更廣，歷練也更完整，這次補選由陳其邁再次披掛上陣，真的是毫無懸念。

蔡英文說，這次競選要給陳其邁2個重要任務，第一，上次沒做好的地方，要讓高雄人看見改變，跑得不夠勤的地方要多跑，有誤解的地方要盡力說明，有對立要設法化解；前任市長的施政，有好的規劃繼續接著做，有被拖延的事情就加速推動，真心建設高雄，不會黨同伐異。

第二，要用最快的速度讓市政步上軌道，找回高雄的光榮感，剩下2年當4年來衝，落後的建設一天當兩天來趕。陳其邁的綽號叫做「緊緊緊」，相信這個任務沒有人比陳其邁更適合。

(工商 )