韓粉點名罷免民進黨桃園市議員王浩宇、民進黨高市議員陳致中、時力立委黃捷、民進黨台市議員梁文傑及台灣基進立委陳柏惟，新黨發言人王炳忠認為，罷免陳柏惟CP值比較高。資深媒體人黃暐瀚則指出，要罷免陳柏惟，若中市立委選舉他的對手顏寬恒的10萬票全都出來，要跨過7萬3並不難。

新黨發言人王炳忠在Yahoo TV《鄉民大會》分析說，罷免陳柏惟CP值比較高，因為陳柏惟是10萬多票當選立委，現在罷免他只要7萬票，罷掉一個立委當地還要補選，而且立委操控國防、外交等預算，還有立法修法，比議員的職權來得大，所以罷免立委比罷免議員CP值來得高。

王炳忠則點出，罷免陳柏惟，不要想說他當初拿10萬票，現在罷免只要7萬票，若陳柏惟動員反罷免，那陳還是可以過關，其實反罷免是有學問的，不是正常改選的日子，而是突然要罷免的日子，能動員這麼多人來保他且都出來投票嗎？

資深媒體人黃暐瀚則指出，被點名罷免的5人當選民意代表的門檻：王浩宇是1萬6、梁文傑是1萬6200、陳柏惟是11萬3、黃捷是1萬8、陳致中是1萬6；而要罷免需拿到的票數：王浩宇為8萬，比門檻高5倍，CP值非常低，很難；梁文傑是7萬3；陳柏惟為7萬3，他的狀況跟韓國瑜罷免案規則一樣。不過，這5人的罷免案要成立都不難，但要闖最後一關有難度，並不保證一定不會過。

黃暐瀚舉例說，罷免陳柏惟需7萬3千票，但他有11萬3的支持度，若11萬3全出來反罷免，罷免就不會過，不過，當時他的對手顏寬恒也拿到10萬2，若顏寬恒的10萬票全都出來，要跨過7萬3並不難。另如果支持王浩宇的1萬6未出來反制罷免，對他也是危機，若國民黨也加入、陳學聖也號召罷免，罷王數字若超過8萬，而支持王浩宇的後援「糧草」未到，那就有可能會過。這是竅門所在。

(中時電子報)