倫元投顧分析師陳學進表示，台股17日開高震盪走揚，終場上漲22.95點，漲幅0.2％，收在11,534.59點，櫃買指數同步收紅，終場上揚1.18點，漲幅0.76％，以155.75點作收。三大法人方面，外資續買38.04億元，投信續買7.83億元，自營商轉賣25.04億元，外資於台指期貨市場上同步加碼買回504口多單，累計淨多單部位為31,514口，心態呈現謹慎中性偏多。

雖然台股受美國聯準會主席（Fed）鮑爾對於整體經濟前景過於悲觀的預期，以及中美第二波疫情再度爆發的疑慮下，近期於高檔拉回整理，但多頭格局並未因此結束，因短中長期均線呈現多頭排列外，盤面既未出現「震盪盤頭」，也未跌破11,040點頸線支撐等重要關卡，加上全球政府積極救市，行情震盪往上的看法並未改變。

面對後疫情時代，解封與資金行情推動下，防疫概念股及生技股仍是多頭的主軸核心，隨中天和合一旗下新藥解盲成功後，近期將向台、美、中、歐等地申請藥證，帶動相關新藥研發、快篩試劑及醫材等防疫概念股17日同步出現飆漲行情，本周納入投資組合的弘裕，同樣獲得國內外手術衣、隔離衣胚布及成品布訂單，成功擠身防疫概念股，股價已連拉4根漲停。

展望後市，在量價不失控且盤面未出現過熱的情況，預期相關概念股將維持輪動格局。另外遠距商機、視訊產品、宅經濟、伺服器、NB、自行車、自動化設備、雲端基礎設備等需求持續發燒外，蘋概股及特斯拉概念股也分別受惠9月新品發表與銷售告捷，營運成長潛力浮現，光學鏡頭股后玉晶光及連接線束廠貿聯-KY等指標股可多加留意。

(工商 )