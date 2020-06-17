豐銀投顧分析師羅雅渝表示，美國聯準會（Fed）近期再度祭出多項利多政策，成功提振華爾街信心，加上5月零售銷售數據大幅優於市場預期，美股四大指數16日全面收漲，除道瓊指數勁揚2.04％，那斯達克指數、標普500指數及費半指數也皆有逾1％的漲幅。反觀台股16日已領先反應大漲205點，導致大盤17日於平盤震盪整理，終場收在11,534點。

以技術面觀察，17日在短線獲利回吐和解套賣壓下，台股收小紅十字線，儘管盤中最高來到11,550點，碰觸11日低點11,516點，但盤面卻呈現量縮整理態勢，不但5日均線向下穿破10日均線，且單日成交量低於5日及10日均量。後續若要挑戰回補11日的長黑日K棒，則需在多方領軍搭配成交量放大，並配合外資持續買超，方有望站回高點。

類股方面，美國商務部15日宣布修改禁令，允許美企能與華為分享制定第五代行動通訊（5G）標準的訊息，中美合作制定5G規格若統一整合，有助整體產業發展，對國內半導體、網通等族群相對有益。

個股方面，本周納入投資組合的合世，受惠醫療產品需求大增，5月營收年增2倍，優於市場預期，加上合一解盲成功，帶動生技族群整體揚升，股價再飆漲停價位。

操作方面，選股可朝向半導體、5G、功率放大器（PA）、半導體、印刷電路板（PCB）、NB、PC、伺服器、高殖利率、解封受惠等概念股，惟本益比偏高個股不宜過度追高。

(工商 )