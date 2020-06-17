台中市環保局、警五分局、監理所，日前深夜於北屯區東山路與松竹路口，執行取締酒駕封閉式路檢勤務，及聯合稽查改裝車輛及噪音檢測專案，針對變更排氣管製造噪音擾人、更改車體重要設備加強取締，除依噪音管制法及道路交通管理處罰條例開單舉發外，並責令返回監理機關重新驗車，展現執法成效。

台中市警五分局指出，共攔檢16輛、當場檢驗11輛，查獲變更排氣管噪音車6輛，由環保局依噪音管制法第26條規定告發，罰緩金額合計新臺幣1萬5,300元，並查獲變更車體3輛，均立即開單舉發，以「馬上測、馬上罰」方式，維護社區安寧及交通安全。

員警於執行路檢及一般勤務中，發現噪音改裝車，均立即拍照蒐證並上傳環保署噪音車檢舉網站，今年4至6月共上傳120件，強化防制噪音車輛效果。本次封閉式路檢勤務，並查獲酒後駕車涉嫌公共危險罪1件及查獲毒品案1件，均依法移送偵辦。

警方指出，「環警監」聯合稽查，有男子因酒駕酒測值超標，當場遭移送，另還有1名毒犯騎車行經檢測點，因逃不過警網包圍，最後還是被警方攔下，當場被查獲安非他命及毒咖啡包，訊後將2人依公共危險及毒品罪嫌送辦。

防制改裝噪音車輛擾民，警方聯合環保局及監理所不定期鎖定可能有非法改裝、噪音擾人車輛的路段，攔查檢驗，進行現場噪音檢測，若於常規勤務中遇有疑似改裝噪音車輛，並蒐集證據上傳至環保署噪音車檢舉網站，由環保機關通知檢驗並對違規者開罰及責令改正。

(中時 )