高雄雙語教育持續進化，仁武高中攜手瑞祥高中、林園高中、文山高中開辦高中國際專班及隸屬國中雙語教育，規畫6年一貫的雙語課程，強化學生的英語學習環境，未來也將聯合舉辦雙語營隊等相關活動，期盼學子們與國際接軌，成為下一波國際人才。

自109年度起，4校將透過共享聯盟教學資源，深化國中部雙語課程，讓國中學子也有提升外語能力的機會，高中部則成立國際專班，讓外文能力較好或對外文有興趣的學子得以適性入學，同時獲得優質教育資源。此計畫不僅讓高雄雙語教育前進一大步，更配合聯合國教科文組織的未來國際教育目標，期盼將學子培養成全球公民，成為具無限可能的國際人才。

此次6年一貫英語強化計畫籌備整整一年，過程中4校校長和教育部國教署、高市府教育局共同合作討論，最終規畫出4個高中國際專班和高中隸屬國中的雙語教育，未來將引入大學 AP 課程，強化英語學習環境，落實雙語教育扎根，並讓學生強化在生活中運用到英文的感知，進而提升學生語言文化素養，培養學生更容易銜接國外，成為躍上國際舞台的菁英。

此次計畫也獲得學生和家長的強力支持，讓原本想要進入其他學校就讀的學子，轉改為留在原校精進外語能力，此外校方考量學生未來想要出國留學的規畫，也與美國數所不同的高中進行雙聯學制合作，讓台灣學子可以在高中畢業後直接進入美國大學就讀，達到國際升學一條龍的成效。

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(中時 )