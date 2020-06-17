日本執政黨自民黨的前法務大臣、眾議員河井克行與妻子、參議員河井案里涉嫌違反《公職選舉法》遭檢方搜查，兩人17日正式向自民黨提出退黨申請。由於河井與日本首相安倍晉三和官房長官菅義偉往來密切，此事恐影響安倍政權。

46歲的自民黨參議員河井案里在去年7月的參議院選舉中首度當選，後來被發現前法相為拉票，曾發放現金給廣島第3選區的地方議員。

有多位地方縣議員指出，前法相去年4月舉行統一地方選舉前後，曾訪問地方議員的辦事處及住家等，以「選戰慰問」「祝賀當選」等名義，親手送他們裝了20至30萬日圓現金的信封。檢方認為，此舉有委託他們為案里7月的參議院選舉拉票之嫌。

檢察當局今年3月在搜查河井夫妻在東京住的東京時，收押了兩人的手機，3月中旬開始調查廣島縣內的縣議員、市議員以及案里的競選團隊相關人員等。檢方也要求縣議員等人交出手機，再利用手機的衛星定位系統，鎖定河井夫妻與縣議員等人會面的日期、時間和地點等。

日本檢方17日趁著國會閉幕，即以違反《公職選舉法》的買票嫌疑立案，正式追究夫妻兩人的刑事責任。河井夫妻至今仍否認涉嫌，也表示不會辭去議員之職。

此外，案里的秘書因支付給競選宣傳車的播音小姐超過法定上限的酬勞，16日被廣島地方法院判處有罪，若是適用連座制度的話，案里也將被免職。案里向日媒表示，付給播音小姐的錢為了超過法定上限的1倍（3萬日圓），秘書如何處理會計問題，她完全不知情。

案里還強硬地表示，自己參選前，以「祝賀當選」「選戰慰問」送的禮金若被指是買票的話，那麼其他人也都違反《公職選舉法》，她若被起訴，也會在法院上打贏的。

(中時電子報)