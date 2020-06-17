台南市私立崑山中學18日畢業典禮，17日彩排未上課，觀光科3年級一群學生9人傍晚相約在漁光島戲水慶賀，郭姓男同學卻因體力不支，離岸50公尺游不回來，幸好其他同學報警，救難人員及時救回學生，無生命危險，差點讓學生在畢典前夕留下遺憾。

崑山中學18日舉辦畢業典禮，觀光科3年級學生共9人，17日參加完學校的畢典彩排，傍晚4時跑到漁光島的月亮灣戲水，慶賀在校同窗最後一天，卻差點成了人生最後相聚時刻。

崑中9位學生到月亮灣，6人待在淺灘，3位男學生下海游泳，其中王姓、黃姓兩位學生，見郭姓同學越游越遠，卻體力不支，游不回來，兩人覺得事態嚴重，趕緊游回岸上報警。

警消救難人員到場時，郭姓學生已離岸50公尺遠，幸好警消人員救回時，他仍意識清醒，送到郭綜合醫院救治。

校方得知消息，校長戴謙前往醫院探視，郭男家人也趕到醫院，郭姓學生無大礙，仍承諾會出席18日的畢業典禮。

(中時 )