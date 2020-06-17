國民黨的兩岸新論述預計19日出爐，外傳將拋棄「九二共識」。對此，「九二共識」命名者、前國安會秘書長蘇起今天受訪表示，國民黨沒有要拋棄「九二共識」，但是可以再加上其他東西，「九二共識」不是唯一的支柱，還可以有很多其他想法。

蘇起認為，「九二共識」很重要，不能夠廢除、擱置、凍結、拋棄，但是國民黨可以加上其他東西，「九二共識」不是唯一的支柱，還可以有很多其他想法，至於最後結果還是由主席來宣布。

蘇起說，就是因為有了「九二共識」才有兩岸這麼多來往，美國小布希總統、大陸胡錦濤主席都公開肯定過「九二共識」，證明「九二共識」是可以同時跟美國與大陸來往，很可惜一直被污名化。

蘇起表示，民進黨反對「九二共識」是因為它是國民黨的東西，這是標準的「因人廢事」。至於「九二共識」和「一國兩制」被連結在一起，也是蔡英文做出連結而非習近平做出連結，「九二共識」也可以做為中華民國的解釋，蔡英文把它做為「一國兩制」的解釋是不對的。

蘇起說，民進黨作為一個政黨，可以有立場不喜歡「九二共識」，但是民進黨一直沒做的是如果不要「九二共識」那台灣要什麼？民進黨一直沒有提出新的論述。「九二共識」當年就是扮演橋樑的角色，民進黨不要這座橋樑，要自己另外搭一座橋也可以，但民進黨沒告訴台灣老百姓該怎麼搭橋，這是民進黨現在對不起台灣老百姓的地方。

(中時 )