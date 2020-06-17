台東縣關山鎮親水公園在20幾年前啟用時，是當地的金雞母，曾創下1年遊客量破百萬紀錄，但因園區內多數為農牧用地，設備老舊卻無法更新，昔日榮景不再，遊客量大幅下滑，台東縣政府預計年底前可完成土地變更，地方也引頸期盼親水公園風華再現。

關山親水公園在1996年由當時鎮長許瑞貴向行政院環保署爭取空汙費基金2億3400萬元，設立面積達29公頃的全國首座環保親水公園，再連結周邊的全國第1條環鎮自行車道，成為縱谷區熱門景點，也帶動地方商機蓬勃發展。

但是由於親水公園的用地大多仍為農牧用地，一直未完成變更，礙於使用地類別的限制，無法申請建設經費，以致於園區內現有的硬體設施老舊，遊客量大幅下滑，金雞母不再下蛋。

鎮長戴文達上任後積極著手用地變更作業，日前縣長饒慶鈴主持「關山鎮親水公園用地開發計畫」土地使用分區及用地變更開發許可案審查會議，經委員審查後，有條件通過，預計年底前完成用地變更。

戴文達表示，親水公園土地變更後，將會積極爭取中央前瞻計畫等各種經費補助，重新擦亮關山親水公園招牌；改為遊憩設施與公園用地後，便可設置水上活動區、露營區、觀星區、原住民廣場等。

業者則指出，疫情解封後，遊客有回流趨勢，建議在土地使用完成變更前，鎮公所應先將公園內進行環境整理，讓遊客快樂遊關山。

(中時 )